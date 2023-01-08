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Baylor adds Miami (FL) DB Dunson

Isaiah Dunson was a 4-star recruit in high school.
Isaiah Dunson was a 4-star recruit in high school. (Miami (FL) SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Baylor continues to address it secondary needs with the addition of the former Miami Hurricane.


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