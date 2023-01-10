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Baylor adds experience at defense with Liberty LB Smith

Liberty LB Mike Smith is transferring to Baylor.
Liberty LB Mike Smith is transferring to Baylor. (Liberty Athletics)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

Baylor received much needed help in the middle of its defense with the addition of Liberty's Mike Smith.

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