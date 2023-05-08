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Baylor 2024 Recruiting: Best Bets

Baylor is after this 2024 WR from the DFW area.
Baylor is after this 2024 WR from the DFW area. (SoonerScoop.com/Josh McCuistion)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

A look at several of the top prospects Baylor is pursuing.

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