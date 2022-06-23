 SicEmSports - Baylor 2023 strengthened by DFW S Coleman's commitment
News More News
{{ timeAgo('2022-06-23 14:16:06 -0500') }} football Edit

Baylor 2023 strengthened by DFW S Coleman's commitment

Mesquite Horn 2023 S DJ Coleman.
Mesquite Horn 2023 S DJ Coleman. (Rivals)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

Baylor has added to its 2023 class with the addition of Mesquite Horn safety DJ Coleman. He camped at Baylor on June 17.

Story Link

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}