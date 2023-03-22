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Baylor 2023 Spring Football Opens with hope, resolve

Baylor opened spring practice on Tuesday.
Baylor opened spring practice on Tuesday. (Waco Tribune-Herald)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

The Bears began the first of 15 practices on Tuesday. There are many changes to this team.

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