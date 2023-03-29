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Baylor 2023 DL faces changes, features new faces

Baylor's Gabe Hall is working out at DE this spring.
Baylor's Gabe Hall is working out at DE this spring. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Veterans TJ Franklin and Gabe Hall talked about how the defensive line will look going into the 2023 season.

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