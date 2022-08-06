 SicEmSports - Baylor 2023 class adds more DL depth with Central Texas' Bett
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Baylor 2023 class adds more DL depth with Central Texas' Bett

Killeen Eillison 2023
Killeen Eillison 2023 (HUDL)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

Baylor is putting the finishing touches on its 2023 class. The DL added to its depth with the addition of Killeen Ellison's Brendan Bett.

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