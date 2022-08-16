 SicEmSports - Baylor 2022 Roster Preview: Defensive Line
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Baylor 2022 Roster Preview: Defensive Line

Baylor DL TJ Franklin
Baylor DL TJ Franklin (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

SicEmSports continues its podcast series with a look at the defensive line, which could be one of the best in college football.

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