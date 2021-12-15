 SicEmSports - BAYLOR 2022 NATIONAL SIGNING DAY
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BAYLOR 2022 NATIONAL SIGNING DAY

Baylor HC welcomes his third recruiting class.
Baylor HC welcomes his third recruiting class. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

All the latest as Baylor's 2022 class starts to roll in.

Baylor NSD 2022

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