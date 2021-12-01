 SicEmSports - Baylor 2022 FB Schedule Unveiled
News More News
{{ timeAgo('2021-12-01 11:25:49 -0600') }} football Edit

Baylor 2022 FB Schedule Unveiled

Baylor will travel to Oklahoma in November 2022
Baylor will travel to Oklahoma in November 2022 (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

The Big 12 released the composite schedule for the 2022 season.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}