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Baylor 2022 class reaches home stretch

South Jordan (UT) OG George Maile committed to Baylor on June 21.
South Jordan (UT) OG George Maile committed to Baylor on June 21. (Rivals)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

What you need to know about the Baylor 2022 signing class that is about to sign on Wednesday.

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