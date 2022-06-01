 SicEmSports - Baylor 2022 Class: Final thoughts as they arrive
News More News
{{ timeAgo('2022-06-01 08:57:57 -0500') }} football Edit

Baylor 2022 Class: Final thoughts as they arrive

Tenaha Ath Jeremy Evans.
Tenaha Ath Jeremy Evans. (Rivals)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

The balance of Baylor's class arrives on Thursday.

Story Link

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}