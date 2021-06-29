 SicEmSports - Baylor 2022 class begins secondary march with DeSoto's Devyn Bobby
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Baylor 2022 class begins secondary march with DeSoto's Devyn Bobby

DeSoto 2022 S Devyn Bobby.
DeSoto 2022 S Devyn Bobby. (Rivals)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

The Bears worked him out in mid-June and liked what they saw. Once the offer was made, Bobby became the newest member of the 2022 class.

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