 SicEmSports - Baylor 2021: The Best Year Ever
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Baylor 2021: The Best Year Ever

Baylor MBB 2020-21 National Champions.
Baylor MBB 2020-21 National Champions. (Stephen Cook)
Stephen Cook
Video Journalist

A look back in pictures for Baylor sports in 2021 where athletic success and a Central Texas Baptist School were a perfect match.

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