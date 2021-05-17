 SicEmSports - Baylor 2021 Depth Chart: WR
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Baylor 2021 Depth Chart: WR

Baylor's Tyquan Thornton needs a bounce back year in 2021.
Baylor's Tyquan Thornton needs a bounce back year in 2021. (Stephen Cook)
Stephen Cook
Video Journalist

A look at the candidates who will shape Baylor's passing game this coming fall.

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