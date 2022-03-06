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Barnes 4.23 40 second-fastest in NFL Combine History

Baylor's Kalon Barnes crushed it in the 40 at the NFL Combine Sunday.
Baylor's Kalon Barnes crushed it in the 40 at the NFL Combine Sunday. (PPF)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

Baylor's DB was predicted to do well in the 40 at the NFL Combine. He didn't disappoint with the second-fastest 40 in the event's history.

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