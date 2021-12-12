 SicEmSports - BACK ON TOP: No. 2 Baylor swarms No. 6 Villanova, 57-36
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BACK ON TOP: No. 2 Baylor swarms No. 6 Villanova, 57-36

Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

A suffocating defensive performance allowed the Bears to overpower Villanova Sunday at the Ferrell Center. After Purdue's loss, BU should be back to No. 1.

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