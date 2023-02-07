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Arizona 2024 TE Hipp details Baylor visit

Arizona 2024 TE Dillon Hipp
Arizona 2024 TE Dillon Hipp (Prep RedZone)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

Hipp talks about visiting Baylor for Junior Day.

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