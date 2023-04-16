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Aranda: Starting QB could be named by end of spring camp

Baylor HC Dave Aranda's program is entering the final week of spring camp.
Baylor HC Dave Aranda's program is entering the final week of spring camp. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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Following Saturday's scrimmage, Baylor head coach Dave Aranda said the staff could decide on the starting between Sawyer Robertson and Blake Shapen at the end of spring camp.

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