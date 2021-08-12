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Aranda speaks about NCAA sanctions

Baylor HC Dave Aranda.
Baylor HC Dave Aranda. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

Baylor HC Dave Aranda addressed how his program will adapt to the NCAA sanctions.

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