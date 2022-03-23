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Aranda: Shapen must outplay Bohanon to win starting QB job

Baylor HC Dave Aranda enters his third season running the Bears.
Baylor HC Dave Aranda enters his third season running the Bears. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

Baylor's head coach hopes to name a starting QB by the end of spring practice.

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