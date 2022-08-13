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Aranda reviews Baylor's first scrimmage

Baylor had its first scrimmage at McLane Stadium on Saturday.
Baylor had its first scrimmage at McLane Stadium on Saturday. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

A position change in the secondary and overall review of the scrimmage highlighted Dave Aranda's assessment.

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