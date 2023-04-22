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Aranda: Ready to make starting QB announcement next week

Baylor QB Sawyer Robertson taking snaps from Saturday's Green & Gold Game.
Baylor QB Sawyer Robertson taking snaps from Saturday's Green & Gold Game. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Following the Green & Gold game, Baylor HC Dave Aranda said he will name his starting QB.

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