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Aranda notes transfers impact in first spring scrimmage

New Baylor WR Ketron Jackson who transferred from Arkansas.
New Baylor WR Ketron Jackson who transferred from Arkansas. (Stephen Cook)
Stephen Cook
Video Journalist

The Bears finished the first of three scrimmages Saturday at McLane Stadium. Baylor HC Dave Aranda reviewed how it went.

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