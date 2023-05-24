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Aranda believes Baylor's NIL approach improving

Baylor HC Dave Aranda.
Baylor HC Dave Aranda. (Stephen Cook)
Stephen Cook
Video Journalist

Dave Aranda's coaching staff added 11 portal transfers to the 2023. He addressed where BU is with NIL.

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