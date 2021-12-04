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ANALYSIS: The value of Aranda's approach is realized

Baylor celebrates holding the Big 12 championship trophy.
Baylor celebrates holding the Big 12 championship trophy. (https://pbs.twimg.com/media/FFyxEtGWUA0Bk0h?format=jpg&name=large)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

He has a deep style but it works. Now, Dave Aranda has led Baylor to its third conference championship in school history.

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