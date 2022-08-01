 SicEmSports - ANALYSIS: Novosad sticking with Baylor takes program to a national level
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ANALYSIS: Novosad sticking with Baylor takes program to a national level

Baylor held off some top national programs to hang on to QB Austin Novosad
Baylor held off some top national programs to hang on to QB Austin Novosad (Rivals)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

Baylor has won some major recruiting battles. But this one moves to the top of the list.

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