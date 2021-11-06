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ANALYSIS: November reveals all

Baylor's defense makes a play TCU RB Kendre Miller Saturday at Amon Carter Stadium.
Baylor's defense makes a play TCU RB Kendre Miller Saturday at Amon Carter Stadium. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

November is separation month in college football. Baylor fully understands that.

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