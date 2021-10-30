 SicEmSports - ANALYSIS: Coffee is for Closers
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ANALYSIS: Coffee is for Closers

The Bears beat Texas, 31-24.
The Bears beat Texas, 31-24. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Baylor is showing it's a team that is physically and mentally tough enough to finish games.

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