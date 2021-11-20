 SicEmSports - ANALYSIS: Baylor makes bold statement at Kansas State
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ANALYSIS: Baylor makes bold statement at Kansas State

Baylor's defense held Kansas State to 263 total yards.
Baylor's defense held Kansas State to 263 total yards. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Reflections on a very impressive road win at Kansas State to stay in the Big 12 title chase.

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