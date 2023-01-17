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{{ timeAgo('2023-01-17 23:00:43 -0600') }} football Edit

All Even: No. 21 Baylor at .500 in Big 12 after 81-74 win over Texas Tech

Baylor's Keyonte George scored 18 of his 27 in the second half.
Baylor's Keyonte George scored 18 of his 27 in the second half. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

The Bears have won three straight and have rallied from an 0-3 start in the Big 12.

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