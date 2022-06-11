 SicEmSports - Argyle 2023 OL Tucker's commit changing Baylor OL from yeahhhh to Oh, Yeah!
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Argyle 2023 OL Tucker's commit changing Baylor OL from yeahhhh to Oh, Yeah!

Argyle 2023 OL and Baylor commit Wes Tucker.
Argyle 2023 OL and Baylor commit Wes Tucker. (Wes Tucker)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

The 2023 OL commit details his decision to become a Baylor Bear.

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