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A SicEmSports Town Hall

Baylor players working Fall Camp 2021.
Baylor players working Fall Camp 2021. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Baylor is closing down its Mock Week work and closes in on game week prep for Texas State.

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