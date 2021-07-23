 SicEmSports - A SicEmSports Town Hall
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A SicEmSports Town Hall

Baylor and Oklahoma meet Nov. 13 in Waco.
Baylor and Oklahoma meet Nov. 13 in Waco. (Big 12 Pool)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

A town hall to discuss all of the current events across Baylor and the Big 12.

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